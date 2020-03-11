"Напоминает 1991 год": экономист назвал ситуацию в РФ из-за обвала цен на нефть "близкой к катастрофической"

Он отметил, что ситуация на рынке нефти уже привела к обвалу курса российского рубля более чем на 15%.

Для тех стран, для которых добыча нефти является ключевым источником доходов, в частности, для России, обвал цен на нефть станет огромным ударом по экономике.

Такое мнение в своей колонке на сайте УНИАН высказал экономист Андрей Новак.

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Он отметил, что ситуация на рынке нефти уже привела к обвалу курса российского рубля более чем на 15%.

«Для российской экономики сложившаяся ситуация близка к катастрофической и напоминает 1991 год, когда произошел похожий обвал цен из-за событий в Персидском заливе. В итоге, 1991 год стал годом развала Советского Союза, который посыпался как карточный домик. Похожая ситуация может произойти и в этот раз», – отметил Новак.

При этом, по его словам, для украинской экономики снижение цен на нефть будет выгодным, поскольку Украина импортирует 50% топлива.

«Снижение цен на нефть прежде всего должно привести к постепенному снижению цен на горючее. В любом случае, для украинской экономики эта новость является позитивной», – уверен эксперт.