Нефть подешевела на треть: эксперт рассказал, что будет с ценами на топливо в Украине

Нефть – лишь одна составляющая в цене нефтепродуктов. Поэтому снижение цен должно составить 10-15%, отмечает эксперт.

Снижение затрат на нефть, нефтепродукты и газ - однозначный плюс для Украины, как энергозависимого государства.

Читайте такжеЕвропейские биржи рекордно упали после обвала цен на нефть

Об этом пишет директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в колонке для liga.net.

По его словам, это не будет 30%. Нефть – лишь одна составляющая в цене нефтепродуктов, на которую приходится 30-40%.

"Соответственно, снижение цен на нефтепродукты должно составить 10-15%. В нашем случае надо следить за котировками нефтепродуктов, а не нефти, темпы изменений не всегда пропорциональны", - пишет эксперт.

Он добавляет, что нефть и нефтепродукты закупаются за валюту. "Вышесказанное справедливо в валютном эквиваленте и, если мы говорим о ценах на колонках, вопрос упирается в валютный курс. Каким он будет? Проблема в том, что вместе с нефтью обычно валятся рынки важных для нас экспортных позиций – металлургической и аграрной продукции", - отмечает Куюн.

Приток валюты в страну уменьшается и это толкает курс валют вверх. А с ним и цены на импортные товары, в частности топливо. "Если предположить, что курс останется неизменным, то с учетом существовавшего еще до последних событий потенциала для снижения (а он немалый) цена на дизтопливо может упасть до 20 грн/л (сегодня в среднем 25,8 грн). Но может случиться и так, что нынешняя цена будет за счастье, если валютный курс улетит", - добавляет он.

По его словам, сложно сказать, как сложится пасьянс в этот раз, рынки меняются. "В отличие от предыдущего краха нефтяных цен в 2015-2016 годах, сегодня есть крайне важный фактор коронавируса, который реально оказывает серьезное воздействие на спрос. Ну и никто не знает, как теперь сложится диалог в рамках нефтедобывающего картеля. Глядишь, россияне заявят, что, мол, бес попутал и сократить добычу по предложению арабских коллег было не такой уж и плохой идеей", - резюмирует он.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 9 марта, цены на нефть обвалились на 30% после того, как ОПЕК и Россия не смогли договориться о снижении уровня добычи. Это сильнейший однодневный обвал цен с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.