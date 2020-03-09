Падение цен на нефть грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией рубля - Fitch

Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.

Падение цен на нефть до $30 за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, отмечает аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

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По его словам, Москва «вряд ли рассчитывала на то, что нефтяные цены снизятся почти до $30».

«Вероятно, это очень неприятный сюрприз, в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки (ОПЕК+)», – сказал он, передают “Ведомости”.

Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Майские фьючерсы Brent на Интерконтинентальной бирже торговались на уровне $35,6 за баррель (-27%). Апрельские фьючерсы WTI стоили $32,6 за баррель (-26,5%).

Причиной падения стал развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. Переговоры стран – экспортеров нефти 6 марта завершились провалом, так как сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения. Вслед за нефтью обвалился курс рубля. Курс доллара утром превысил 74,9 руб., курс евро – 85,6, следует из данных Investing.