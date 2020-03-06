Угольные закупки "УЗ" обернулись арестом имущества топ-чиновника - СМИ

Имущество главы филиала «Пассажирская компания» «Укрзализныци» Максима Миняйло арестовывают по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом пишет издание «Дело» со ссылкой на данные портала «Судебная власть». Производство касается переплаты за уголь на сумму около 30 млн грн.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в четверг рассмотрела вопрос об аресте имущества Миняйло в деле, которое ведет Специализированная антикоррупционная прокуратура. На портале «Судебная власть» доступны только номер дела в суде (991/1241/20 от 24.02.2020) и номер производства Апелляционной палаты (11-сс/991/189/20).

Издание напоминает, что в январе 2020 года по заявлению юристов проекта «Тисни», которые работают с журналистами программы Bihus.info, Национальное антикоррупционное бюро начало расследование о вероятной растрате 31 млн грн. чиновниками «Пассажирской компании» при закупках угля. Речь шла о том, что в течение 2019 "Укрзализныця" переплатила эту сумму 4-м компаниям - "НПП Бизнес-Альянс", "Праймтехпостач", "Вуглеторфзбагачення", "Паливторг" при закупке угля каменного марки ДГ 13-100. Дело возбуждено по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины («растрата в особо крупных размерах»).

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Кроме того, другие СМИ, Экономическая правда и издание The Page сообщили о том, что в НАБУ провело в «Пассажирской компании» обыски в деле о закупках угля. Сумма, которая фигурировала в этом производстве, несколько отличается – убыток оценили в 28 млн грн., фигурантами дела выступили уже упомянутая компания «Праймтехпостач» и ее аффилированная структура «Коларес Брокерс». К делу, кроме самого Миняйло, по версии следствия, которую цитируют СМИ, мог быть причастен также зять экс-замгенпрокурора Николая Голомши Артем Олейник , заместитель председателя тендерного комитета «Пассажирской компании», которого в СМИ упоминают как основного «куратора» угольных закупок.

Издание отмечает, что за время работы Миняйло «Пассажирская компания» неоднократно становилась фигурантом публикаций в специализированных СМИ о нарушениях при проведении тендерных закупок товаров и услуг по завышенным ценам. В том числе, в пользу компаний своих родственников и знакомых. Тем не менее, перед своим увольнением экс-глава «УЗ» Евгений Кравцов продлил Миняйло контракт еще на год. После этого, как рассказывают источники издания, чиновник решил собрать представителей подопечных компаний, заводов и депо, и прямым текстом начал завлекать их в участие в теневых схемах закупок для «УЗ».

«Суть «предложения» состояла в следующем. «Внутренние» предприятия «УЗ» имеют приоритет при поставке товаров, работ и услуг для самой железной дороги, и могут продавать их без тендеров как своему акционеру. Миняйло посчитал, что этой «лазейкой» можно воспользоваться и предложил предприятиям и депо стать «внутренними прокладками» - то есть закупать на них по завышенным ценам товары, услуги и работы для «УЗ», а затем перепродавать, оставляя «маржу» на предприятиях сферы влияния «пассажирского» филиала. Это прямое нарушение закона, поскольку перепродавать что-либо таким компаниям запрещается, они могут поставлять «УЗ» лишь готовую продукцию», - отмечается в материале.