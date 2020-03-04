В Украине хотят поднять цены на свет для населения: в Кабмине рассказали подробности

По словам министра, отмена льготной цены для населения в 90 копеек за первые 100 кВт-ч позволит привлечь дополнительно 10 млрд грн.

Правительство рассматривает возможность поэтапного повышения в этом году цены на электроэнергию для населения, в частности отмену льготной цены 90 коп. за первые 100 кВт-ч, учитывая снижение суммы начислений в платежках граждан.

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Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в интервью УНИАН.

«Давайте откровенно: если наша промышленность платит дороже, то она менее конкурентоспособна, а это очень сейчас ощутимо - кризис на внешних рынках, коронавирус и другие факторы, когда надо быть конкурентоспособными. А электрическая энергия является очень важным элементом в любом производстве. Именно потому, что у нас сейчас уменьшается давление в рамках платежки, мы можем подумать о том, чтобы поднимать поэтапно и адекватно, с пониманием социальных последствий, тарифы для населения», - сказал он.

По словам министра, разные цены на рынке электрической энергии являются фактором злоупотребления на уровне поставщиков и системы распределения. Поэтому лучшая модель, чтобы не злоупотребляли тарифом, - единая цена для всех.

«В любом случае это будет реализовано поэтапно. Все потребители, которые будут нуждаться в помощи, смогут рассчитывать на субсидию. Те, кто не сможет доказать, что им нужна поддержка государства, должны платить справедливую цену», - пояснил министр.

Оржель отметил, что наиболее справедливым вариантом считается, что обеспеченный человек, который потребляет много энергии, должен платить ее реальную экономическую стоимость. Но если ввести ограничение, например, те, кто потребляют свыше 500 кВт-ч, лишаются льготной цены в 90 копеек за 100 кВт-ч, то это не позволит получить достаточно средств.

«Мы считали, сколько это в деньгах, - небольшая величина, и она в данном случае является не решающей. Если говорить о 100 кВт-ч и отмену льготной цены в 90 копеек, то этот показатель играет намного больше. Это эквивалент 10 млрд гривен высвобожденных денег на рынке электроэнергии», - добавил он.

Министр подчеркнул, что какие-то решения по тарифам для населения обязательно будут приняты в этом году.

Как сообщал УНИАН, новый глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк выступил за выравнивание в будущем тарифов на электроэнергию для населения и промышленности.

В ноябре Министерство энергетики и защиты окружающей среды разработало законопроект, в котором дефицит средств на оплату инвесторам по "зеленому" тарифу предлагается покрыть в том числе за счет повышения тарифа на электроэнергию для населения с потреблением свыше 500 кВт-ч в месяц.

В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 1 грн 68 коп. за кВт-ч.

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