В Украине может подорожать электроэнергия: названа причина

В Украине в следующем году может заработать стимулирующее тарифообразование для облэнерго. Такой переход неизбежно приведет к росту тарифа, поэтому к решению этого вопроса необходимо подходить взвешенно, заявил глава НКРЭКУ.

Стимулирующее тарифообразование (RAB-тарифов) для энергопоставляющих компаний может заработать в Украине в следующем году, сообщил в ходе пресс-конференции глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк.

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«Стимулирующее регулирование для облэнерго – это неизбежно. Мы, как страна, должны к этому прийти. Я мечтаю, и мы над этим работаем, что мы это сделаем в следующем году, мы отойдем от системы «затраты+» и перейдем к стимулирующему регулированию», - сказал Тарасюк.

При этом он отметил, что такой переход неизбежно приведет к росту тарифа.

«Подходить к этому необходимо очень взвешенно, так как стимулирующего регулирования без повышения тарифа физиологически быть не может. По крайней мере, некоторое повышение тарифа должно произойти. Это прошли ведущие страны, это пройдем и мы. Другого пути у нас нет», - подчеркнул глава комиссии.

Он также отметил, что ставка доходности на новую базу активов должна быть привлекательной для инвесторов, чтобы они вкладывали средства в обновление основных фондов. При этом на старую базу активов ставка должна быть минимальной.

Тарасюк сообщил, что регулятор в ближайшее время полноценно презентует новый подход к стимулирующему регулированию.

Справка УНИАН. Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3, 5 или 8 лет). Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель (электроэнергия, тепловая энергия и др.), и стимулирование эффективности расходов распределительных (поставляющих) компаний. Данным механизмом предусматривается установление величины необходимого дохода (ставки доходности), а также мотивация компаний к снижению расходов и потерь энергоносителя в сетях.