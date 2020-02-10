Герус объяснил, почему "Нафтогаз" не может быть приватизирован

Для приватизации "Нафтогаза" газовые хранилища должны быть переданы другой госкомпании.

В нынешнем виде Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не может быть приватизирована, поскольку для этого газовые хранилища должны быть переданы другой государственной компании.

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Об этом написал на своей странице в Facebook глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"В нынешнем виде "Нафтогаз" не может быть ни приватизирован, ни даже выведен на IPO (миноритарный пакет акций на бирже - УНИАН). Чтобы это стало возможно по закону, "Нафтогаз" должен передать другой государственной компании свои подземные газохранилища, что является маловероятным", - отметил он.

По словам Геруса, после проведения анбандлинга газотранспортная система Украины выведена из-под управления "Нафтогаза" и переведена в отдельную компанию (которая также находится в собственности государства), но подземные хранилища газа (ПХГ) Украины и в дальнейшем остались в структуре "Нафтогаза".

"Недавно принятый нами закон гласит, что подземные газовые хранилища могут быть только в собственности компании, 100% корпоративных прав которой принадлежит государству", - подчеркнул Герус.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что продажа миноритарного пакета акций компании (15%), которая может состояться в 2020 году, позволит государству получить 10 миллиардов долларов дохода, а также сделает необратимыми позитивные реформы в компании.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.