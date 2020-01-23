Суд признал банкротом нефтетрейдинговую компанию «Трейд Коммодити»

Данное постановление суда было вынесено 21 января 2020 года.

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом нефтетрейдинговую компанию «Трейд Коммодити», которую правоохранительные органы подозревают в причастности к коррупционной схеме при закупке топлива для Министерства обороны Украины, сообщается на сайте суда.

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Согласно сообщению, данное постановление суда было вынесено 21 января 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 7 мая 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по делу о признании банкротом «Трейд Коммодити».

Осенью 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему по растрате более 149 млн грн государственных средств при закупке горючего для Минобороны.

Кроме тендеров Министерства обороны, «Трейд Коммодити» неоднократно выигрывала аукционы «Укрзализныци», «Центрэнерго», а также нескольких морских портов, в частности, Мариупольского, Бердянского и Белгород-Днестровского.