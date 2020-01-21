"Нафтогаз" утвердил новую редакцию устава "Укртранснафты"

Вследствие внесенных изменений полномочия членов дирекции "Укртранснафты" прекращаются с 20 января 2020 года.

Национальная компания "Нафтогаз Украины" утвердила новую редакцию устава Оператора нефтетранспортной системы Украины - государственной компании "Укртранснафта".

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Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Нафтогаз Украины" утвердил новую редакцию устава "Укртранснафты". Министерство юстиции Украины зарегистрировало изменения к новому учредительному документу компании 20 января 2020 года", - сказано в сообщении.

В частности, новый устав определяет изменение исполнительного органа "Укртранснафты" с коллегиального (дирекция) на единоличный (генеральный директор).

В связи с этим полномочия членов дирекции "Укртранснафты" прекращаются с 20 января 2020 года.

Справка УНИАН. Компания "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 километров, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тысяч кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тысячи кВт.