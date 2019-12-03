Украина и Россия продлили договор на транзит нефти до 2030 года

Заключение соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе.

Государственная компания «Укртранснафта» - оператор нефтетранспортной системы Украины и российская нефтетранспортная компания «Транснефть» договорились о продлении транзита нефти по территории Украины до 1 января 2030 года, сообщила пресс-служба «Укртранснафты».

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«3 декабря 2019 года «Укртранснафта» и «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на десять лет - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года», - сказано в сообщении.

Сообщается, что, кроме пролонгации самого договора, дополнительное соглашение актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе.

При этом базовые принципы сотрудничества между предприятиями остались без изменений, в частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов.

Отмечается, что заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы транзитными объемами нефти в направлении стран Европы и обеспечивает долгосрочный стабильный источник доходов «Укртранснафты».

Сообщается, что документ подписали генеральный директор «Укртранснафты» Николай Гавриленко и вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов в рамках Международной конференции «Энергетика в 21 веке» (г. Загреб, Республика Хорватия). Во время встречи стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между компаниями.

Подписание документа состоялось в соответствии с решением акционера «Укртранснафты» - НАК «Нафтогаз Украины» от 27 ноября 2019 года.

Справка УНИАН. Компания «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.