Информационное сообщение для бытовых потребителей АО "Одессагаз" по расчету стоимости услуги распределения природного газа с 1 января 2020 года

Постановлением НКРЭКУ, №2080 от 07.10.2019 года внесены изменения в Кодекс газораспределительных систем, Типового договора распределения природного газа и Методики определения и расчета тарифа на услуги распределения природного газа, согласно которым с 1 января 2020 в Украине вводится плата за заказанную мощность.

Расчеты потребителя за услугу распределения природного газа, предоставляется АО «Одессагаз» по договору распределения природного газа, исходя из величины заказанной мощности по объекту оплачивается потребителем равномерными долями в течение календарного года.

Месячная стоимость услуги распределения природного газа равна 1/12 годовой заказанной мощности потребителя умноженной на тариф, установленный НКРЭКУ для АО «Одессагаз» из расчета месячной стоимости одного кубического метра заказанной мощности.

Годовая заказанная мощность Вашего объекта на расчетный календарный год определяется исходя из фактического объема потребления газа Вашим объектом за газовый год, предшествовавший расчетному календарному году (для 2020 года с 01 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года), согласно Кодексу ГРМ.

Для нового бытового потребителя и / или его объекта, имеющего фактический период потребления природного газа меньше, чем девять месяцев или при отсутствии потребления природного газа бытовым потребителем и / или его объектом в течение всего предыдущего газового года, годовая заказанная мощность потребителя (его объекта) определяется наравне плановых объемов потребления, которые рассчитываются исходя из группы потребления бытового потребителя в соответствии с Приложением 1 Кодекса ГРМ.

Тариф на услуги распределения природного газа для АО «Одессагаз» составляет:

1) С 01.01.2020 года по 30.06.2020 года включительно - в размере 0,78 грн. за 1 м. куб. в месяц (с учетом НДС):

2) С 01.07.2020 года - в размере 0,972 грн. за 1 м. куб. в месяц (с учетом НДС).

Оплата стоимости услуг по распределению природного газа осуществляется бытовым потребителем самостоятельно на основании счета до 20 числа (включительно ) месяца, в котором предоставляются услуги по распределению природного газа.

Такой подход позволит снизить для Вас финансовую нагрузку за услугу распределения природного газа в пиковые периоды потребления (прежде всего в отопительный период).

Информация об изменениях в отношении каждого бытового потребителя АО «Одессагаз» будет размещено в «Личном кабинете» или в платежных документах, которые будут направлены в каждый дом. Кроме этого для получения информации Вы можете обратиться к колл-центр АО «Одессагаз» по телефону 7053909.