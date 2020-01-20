Кабмин не заботится о стабильном обеспечении экономики углем – эксперт

Украина второй год подряд импортирует рекордные объемы угля – на 3 миллиарда долларов в год.

Кабинет министров Украины не заботится о стабильном уровне угледобычи в Украине.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

«… в 2017-2018 годах добыча угля в Украине временно стабилизировалась на уровне около 40% от объема 2013 года. Но это оказалось делом временным – в 2019-м падение добычи возобновилось. При этом сложившееся положение дел, похоже, и тут никого не волнует», – подчеркнул эксперт.

Одновременно он обратил внимание на тот факт, что Украина второй год подряд импортирует рекордные объемы угля – на 3 миллиарда долларов в год. Даже несмотря на то, что к 1 января 2020 года зима так и не началась.

При этом он добавил, что 60% импорта идет из России. Также, по словам директора департамента, в российских поставках наверняка присутствует уголь из ЛДРН, ввоз которого даже по кругу (через Валуйки-Харьков) является логистически выгодным решением.

«Вопрос, через кого и по каким схемам въезжает донбасский уголь, явно никого не парит. Летом был момент, когда «Семен Семенченко» и Ко якобы блокировали ввоз российского угля. Но срок заказа закончился и «блокираторы» исчезли», – написал Сергей Саливон.

Кроме этого, он напомнил о сомнительной информации о том, что якобы за поставками угля из ЛДНР в Украину стоит швейцарский трейдер Adelon AG, который специализируется на поставках угля, причем не только российского, в различные страны мира.

«Вброс выглядит нереальным, прежде всего, потому что легальная компания явно не станет заниматься столь рисковым с репутационной точки зрения делом – особенно когда у нас пруд пруди своих охотников заняться тем же втихаря, да еще и под надежным прикрытием той же СБУ)», – сказал Сергей Саливон.

Он также подчеркнул, что швейцарская компания уже заявила, что не поставляет в Украину не только донецко-луганский уголь, но и любой другой уголь вообще.

Специалист также заявил: «Разумеется, донецко-луганский уголь было бы куда выгоднее покупать напрямую. Но явно не тем людям, которые «крышуют» его нынешний ввоз по кругу и которые, кстати когда-то для обеспечения этой схемы нанимали того же «Семена Семенченко» и Ко».

Исходя из этого, Сергей Саливон убежден – украинское правительство не заботится о стабильном обеспечении экономики углем.

«Кабмин рисует «веселые картинки» типа своей Программы деятельности и совершенно не интересуется реальным сектором экономики или тем, за какие средства будут жить люди и как будут существовать города, завязанные ну угледобычу. Не говоря уж о таких сложных материях, как торговый и платежный балансы. В общем – планово идем ко дну…», – резюмировал он.

Ранее, анализируя результаты выполнения госбюджета-2019, Сергей Саливон заявил, что план сбора доходов в общий фонд госбюджета не выполнен на рекордные в абсолютном измерении 28,6 миллиарда гривень.