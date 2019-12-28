Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС первым получил разрешение на промышленную эксплуатацию ядерного топлива Westinghouse

Третий «миллионник» Южно-Украинской АЭС стал первым энергоблоком в Украине, который с июля 2018 года работал исключительно на топливе компании Westinghouse. Замечаний в процессе эксплуатации не было.

НАЭК «Энергоатом» получил разрешение на промышленную эксплуатацию топлива производства компании Westinghouse на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС. Соответствующий документ был подписан Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины по результатам опытной эксплуатации, проводимой на энергоблоке №3. Опытная эксплуатация показала безопасную, надежную и эффективную работу топлива Westinghouse.

Как подчеркнула исполнительный директор по ядерной и радиационной безопасности и научно-технической поддержке Энергоатома Наталья Шумкова, этому событию предшествовала сложная многолетняя работа украинских, американских и шведских специалистов. «Хочу выразить особую благодарность Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, Государственному научно-техническому центру по ядерной и радиационной безопасности, коллективу Южно-Украинской АЭС. Именно благодаря их слаженной и упорной работе нам удалось завершить процесс лицензирования и перейти с опытно-промышленной к промышленной эксплуатации топлива Westinghouse», – отметила Наталья Шумкова.

В свою очередь генеральный директор ЮУАЭС Владимир Лисниченко отметил: «Мы гордимся тем, что Южно-Украинская станция, эксплуатирующая топливные сборки Westinghouse на протяжении 13 лет, стала первой в очень важном для энергетической безопасности государства проекте».

Как известно, третий «миллионник» Южно-Украинской АЭС стал первым энергоблоком в Украине, который с июля 2018 работал исключительно на топливе компании Westinghouse. Замечаний в процессе эксплуатации не было.

Напомним, что еще в 2000 году было подписано украинско-американское межправительственное соглашение, согласно которому началась реализация проекта квалификации ядерного топлива для Украины. В 2005 году в активную зону энергоблока №3 ЮУАЭС были впервые загружены 6 опытных (пилотных) тепловыделяющих сборок производства Westinghouse (ТВС-W). В 2010 году были дозагружены еще 42 кассеты Westinghouse.

Переходя от проекта квалификации к коммерческим поставкам ядерного топлива от альтернативного поставщика, был подписан контракт №1 между НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse Electric Sweden, который предусматривал поставку ядерного топлива для трех отечественных энергоблоков ежегодно в течение четырех лет. Для его эксплуатации были определены энергоблоки №2 и №3 Южно-Украинской, а также энергоблок №5 Запорожской АЭС. В рамках расширения контракта №1 еще на три энергоблока, топливо Westinghouse в 2017 году было загружено в четвертый, первый и третий блоки Запорожской АЭС.

На сегодня в составе активных зон шести энергоблоков ЮУАЭС и ЗАЭС эксплуатируются 746 ТВС производства компании Westinghouse: ЮУАЭС-3 и ЗАЭС-5 – по 163 тепловыделяющие сборки, ЮУАЭС-2 и ЗАЭС-1 – по 126 сборок, ЗАЭС-3 и ЗАЭС-4 – по 84 сборки.