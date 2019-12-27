У Зеленского рассказали, когда Украина и Россия подпишут контракт по транзиту газа (видео)

Речь идет о 5-летнем соглашении на транзит газа в Европу с возможностью дальнейшего продления.

Финальный раунд газовых переговоров начался в Вене. Украина и Россия должны согласовать ряд документов, в частности, и об отказе от исков друг к другу.

Сам газовый контракт Украина и Россия могут подписать уже в эти выходные, рассказал ТСН помощник президента Андрей Ермак.

Речь идет о 5-летнем соглашении на транзит газа в Европу с возможностью дальнейшего продления. В Офисе президента уверены, что Украина от контракта только выиграет.

Уже в эти выходные Украина может получить новое соглашение относительно поставок голубого топлива в Европу из России, рассказывает ТСН Андрей Ермак. "Мы действительно получаем на очень хороших условиях транзитный контракт", - говорит он.

Его заключат на 5 лет. Это хоть и меньше десяти, которых просила Украина, но больше года, как требовала Россия. Это хоть и компромисс, но только за транзит, заявил сегодня Министр энергетики, Украина гарантированно заработает 15 миллиардов долларов.

Украина уже 1490 дней не покупает российский газ. Не будет этого пункта в новом соглашении, уточняет Андрей Ермак. Зато там пропишут четкую и прозрачную формулу цены на газ. Если Украине будет выгодно, то она сможет воспользоваться этой опцией. Сейчас такой потребности нет.

Немало критики, говорят в Офисе, услышали из-за уменьшения объемов прокачки голубого топлива. В первый год это будет 65мільярдів кубометров газа. Далее об'объем уменьшится до 40 миллиардов кубов. "Это минимально зафиксированы об'ем и я надеюсь, что они будут значительно выше. Все, что будет идти сверх зафиксированного, будет идти с еще более высоким тарифом", - говорит Ермак.

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Оптимизм относительно больших об'объемов пока внушает ситуация с "Северным потоком-2". Через санкции США пока никому прокладывать на морском дне финальные километры газопровода. Эксперты предполагают, что задержка может растянуться на несколько лет. Это означает, что Украина заработает на транзите. Здесь, признают в Офисе, надо благодарить международным партнерам: “Без их участия - это было бы трудно, а может даже и невозможно".

Вместе с тем, уверен Ермак, переговоры были знаковыми для Украины и в другом аспекте сотрудничества с Европой или США. Украина вовремя успела разделить ГТС, выполнила все рекомендации Еврокомиссии и самое главное избежала газовой войны. А все это вместе, говорит помощник президента, сняло так называемую "усталость от Украины".

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"Мы очень тщательно выполняем наши обязательства'обязательства. Думаю, что сегодня наши партнеры действительно уважают нас и видят в нас надежных партнеров", говорит Андрей Ермак.

Также о своей безопасности, по крайней мере газовую, Украина хорошо позаботилась и сама, говорит Ермак. В новом документе детально прописаны все условия контрактов. В случае возможного срыва договоренностей Россией Украина сможет обратиться в международные суды и их выиграть. Кстати, почти три миллиарда по решению Стокгольмского арбитража Украина получит деньгами уже к концу этого года.

"Когда бы мы это получили, если бы не было бы этих переговоров и договоренностей - никто не знает", - говорит он.

В соглашении о транзите Украина согласилась отказаться от штрафа Антимонопольного комитета. 2016 года тот оштрафовал Газпром на почти семь миллиардов. Это решение сразу раскритиковали в оппозиции. Но в Рфісі утверждают, что в реальности выгоды решения пока почти не принесло.

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"В течение трех лет удалось получить только небольшую часть от этого решения. И были использованы все возможности, мы проверили, для исполнительной процедуры", - говорит Ермак.

Еще один иск от Украины отпал сам собой. Если бы Россия остановила транзит, то Украина могла бы потребовать до 12 миллиардов долларов компенсаций в судах. Впрочем, объясняет Ермак, это снова отняло бы время. Сумма иска могла бы измениться. А Украина несла бы убытки из-за простоя ГТС. Лишь в далекой перспективе получить выгоду. Поэтому, не сомневаются, этот компромисс оправдан. "Стратегически достигнута победа. Эти договоренности важны именно сегодня", - говорит Ермак.

Впрочем, в одном пункте Кремль себе все же не изменил. Контракт рассчитан на 5 лет с возможностью продления. Вот только действие его будет заканчиваться в один год со сроком полномочий Владимира Зеленского. Последний обещал, что на посту пробудет лишь одну каденцию. Это означает, что следующий президент опять будет проходить испытания газовыми переговорами.