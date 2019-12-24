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Украина получит $15 миллиардов за транзит российского газа - Оржель

17:56, 24 декабря 2019
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель написал в своей колонке для украинских СМИ.

"Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи (переговоры между Украиной и Россией по транзиту газа - УНИАН), это более 3 миллиардов долларов арбитража + ориентировочно 3 миллиарда долларов за транзит в год в течение 5 лет. Итак, в пятилетней перспективе мы получим около 18 миллиардов долларов, из них 3 миллиарда - живыми деньгами - уже до нового года. И это - без кабальных условий по приобретению российского газа", - написал Оржель.

Как сообщал УНИАН, по итогам переговоров 20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие российского газового монополиста выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

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