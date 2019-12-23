В России прокомментировали заморозку строительства "Северного потока-2" из-за санкций США

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода «Северный поток-2» из-за вступления в силу закона об оборонном бюджете США, которым предусмотрены санкции против предприятий, участвующих в проекте.

В Кремле надеются на завершение строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на остановку работ по проекту швейцарской компанией Allseas, которая прокладывает трубы.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько затянется пауза в строительстве газопровода и ведутся ли переговоры с Allseas.

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«Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас, и мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта», - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что говорить об ответе на санкции США пока рано, но подобные шаги не остаются без взаимности.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров, выступая сегодня в Совете федерации РФ, в который раз раскритиковал решение США о введении санкций против проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

«Когда уже ближайших союзников наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы, задачи своей энергетической безопасности, я думаю, ни одна страна в мире теперь уже не должна сомневаться, что если что-то им обещают Соединенные Штаты, то их бросят в любой момент», - сказал Лавров.

По его словам, США «лишний раз продемонстрировали, что их дипломатия сводится прежде всего к устрашению, по большому счету, разными методами - санкциями, ультиматумами, угрозами».

Как сообщал УНИАН, 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, которым предусмотрено, в частности, санкции против компаний, которые принимают участие в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Ранее Лавров заявил, что санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» не остановят реализацию этих проектов.

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода «Северный поток-2» из-за вступления в силу закона об оборонном бюджете США.

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Строительство нового трубопровода в обход Украины планировали завершить до конца 2019 года, однако, из-за отказа Дании предоставить разрешение на работы в ее территориальных водах компания Nord Stream 2 планирует продолжить строительство газопровода зимой и весной 2020 года. Соответствующее разрешение Дания предоставила лишь в конце октября 2019 года.