EU Political Report: В Киеве начались протесты атомщиков

Отмечается, что когда зимние температуры в Украине начинают кусаться, это действительно не время для правительства начинать противостояние с рабочими, обеспечивающими производство большей части электроэнергии в Украине.

В Украине мощная профсоюзная организация, которая представляет интересы 35 тысяч работников предприятий атомной промышленности, в выходные приняла решение активизировать свои акции протеста в центре Киева.

Об этом говорится в статье Джеймса Вильсона, размещенной на бельгийском информационном портале EU Political Report.

"Профсоюзы выдвинули 3 требования к Президенту Украины Зеленскому:

1) Уволить министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.

2) Удалить Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины из цепи управления государственной компанией "Энергоатом", чтобы последний отчитывался непосредственно перед Кабинетом Министров.

3) Восстановить Юрия Недашковского на посту президента НАЭК "Энергоатом", - сообщается в материале.

Автор статьи приводит комментарий медиа-директора Ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольги Кошарной: "Среди заместителей министра Оржеля нет ни одного энергетика. Теперь его предложение - разделить "Энергоатом" на четыре компании. С кем он об этом советовался? Я думаю, что нас ждут тяжелые времена".

Анализируя ситуацию в украинской энергетике, Джеймс Вильсон отмечает, что украинское правительство находится в сложной ситуации, поскольку в бюджете не хватает денег на оплату "зеленой" электроэнергии, тариф на которую в Украине является одним из наивысших в Европе. "Украинская власть вынуждена выбирать между отменой специальных обязанностей (ПСО), по которым электроэнергия продается населению дешевле, чем для промышленности или уменьшать тариф для возобновляемых источников электроэнергии", - отмечается в статье.

В тексте также отмечается, что оператор украинских АЭС - "Энергоатом", является производителем самой дешевой из всех видов электроэнергии в Украине, и уже вынужден отраслевым регулятором продавать 90% энергии в рамках ПСО. Джеймс Вильсон считает, что для получения прибыли, достаточной для покрытия расходов, необходимых для поддержания международных стандартов безопасности на украинских АЭС, "Энергоатому" необходимо разрешить продавать выше процент своей электроэнергии по справедливой рыночной цене.

EU Political Report напоминает, что Юрий Недашковский возглавлял "Энергоатом" с марта 2014 года. До этого он дважды возглавлял государственную компанию, руководит ядерной генерацией страны: с февраля 2005 года по октябрь 2006 года, а затем с июня 2008 года по август 2012 года. "Напряженные отношения главы "Энергоатома" с министром Оржелем были известны еще перед резким решением Кабинета министров об увольнении Недашковского в прошлую пятницу", - добавляет издание.

"Два года назад была принята Энергетическая стратегия для Украины: сейчас пришел новый министр и говорит, что все нужно пересмотреть. Почему? Потому что у министра есть свои убеждения - он возглавил Ассоциацию возобновляемой энергетики", - приводится в материале еще одна цитата Ольги Кошарной. Следовательно - задается вопросом автор статьи - помимо назначения на должность министра, Оржель является председателем Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, организации, которую он основал 5 лет назад, то возможно, что у него может возникнуть конфликт интересов?

Подытоживая, Джеймс Вильсон отмечает, что "когда зимние температуры в Украине начинают кусаться, это действительно не время для правительства начинать противостояние с рабочими, которые обеспечивают производство большей части электроэнергии в Украине".

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