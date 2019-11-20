Налоговая полиция фабрикует новое дело против "Софт Оил" - владелец компании

По мнению юристов, это очередная попытка рейдерской атаки на драгоценный груз стоимостью 7 миллионов долларов.

Налоговая полиция открыла новую сфабрикованное дело против компании "Софт Оил". По мнению юристов, это очередная попытка рейдерской атаки на драгоценный груз стоимостью 7 миллионов долларов.

Об этом сообщают "Подробности-ТВ".

"Буквально на прошлой неделе я был на допросе. Суть дела заключается в том, что я якобы у самого себя украл масло. На сегодняшний день за мной постоянно следят. Получаю угрозы в свой адрес. За этим стоит Сергей Пеньков (первый замглавы Днепропетровской ГФС – ред.)", - сообщил журналистам директор компании "Софт Оил" Дмитрий Олейник.

В мае в порту Николаева танкерами отправили 11,5 тысячи тонн базового масла, стоимостью более 7 миллионов долларов. Импортировала масло днепровская компания "Софт Оил". Как отмечают адвокаты "Софт Оил", масло принадлежит компании и никуда не выбывало из ее собственности компании. Поэтому, даже события, как уголовного правонарушения не произошло, и что расследовать в данном случае - неизвестно.

"Ни компания "Софт Оил", ни его собственники, ни руководители, ни прежние владельцы - никто не обращался в прокуратуру с заявлением о совершении этого преступления, потому что его не было совершено. Потерпевших в данном уголовном производстве нет. Но прокуратура и налоговая милиция упорно продолжают в данном случае что-то расследовать", - подчеркнул адвокат Андрей Слюсарь.

Как отмечают журналисты, несмотря на выигранные судебные процессы, компания "Софт Оил" не может получить доступ к импортированному базовому маслу, которое предприятие закупило полгода назад. Напомним, тогда днепровские налоговики арестовали груз.

Более того, в июне 2019 рок одного из руководителей компании, Кирилла Суворова похитили и насильно удерживали почти месяц. Впоследствии журналисты выяснили: организовал похищение первый заместитель начальника Главного управления ГФС в Днепропетровской области Сергей Пеньков, который сам обмолвился в эфире общенационального телеканала.

"Мы могли его куда-то вывезти, закрыть в подвале. Но понимаем, что завтра это будет разворот относительно нас, что мы его там плохо удержали. Поэтому просто селим его на базу отдыха на окраине Днепра. И он просто там живет", - заявил тогда Пеньков.

Как отметил общественный Бондарчук, несмотря на акции протеста со стороны активистов, Пеньков продолжает занимать свою должность.

"Он, возможно, подал или подавал документы на участие в конкурсах Службы Безопасности Украины. Это также свидетельствует о том, что он в схеме в системе, и пока он сидит на рычагах и может определенным образом управлять эту ситуацию, или принимать активное в ней участие - блокировать деятельность предприятия - до тех пор и есть беспорядок. Правоохранительные органы, и в том числе, контролирующие, - абсолютно блокируют своим бездействием и слабым желанием разобраться в ситуации", - отметил Бондарчук.

Как отмечают журналисты, свою позицию компания "Софт Оил" неоднократно доказывала в судах. Окончательным решением Николаевского апелляционного суда установлено, что в действиях директора компании не было правонарушения. Решением Октябрьского районного суда г. Днепра подтверждена незаконность обыска и изъятия масла, проведенного налоговой милицией, но до сих пор никто не наказан. Почему Государственное бюро расследований, которое могло бы установить справедливость в ситуации, медлит - вопрос риторический.

Ранее сообщалось, что в июне 2019 года одного из руководителей компании, Кирилла Суворова, похитили и насильно удерживали почти месяц сотрудники Днепропетровской налоговой милиции. "На нас выходили посредники, как мы понимаем, от Пенькова и предлагали "помощь" в решении проблемы за существенную благодарность. Но я отверг такой формат решения проблемы и жестко требую вернуть Кирилла и оставить компанию в покое", - заявил тогда владелец компании Дмитрий Олейник.