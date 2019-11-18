Эксперт назвал срыв отопительного сезона на Львовщине "первой ласточкой"

По мнению эксперта, к предприятиям теплоэнерго нужно относиться "более снисходительно" из-за "не всегда высокого уровня платежеспособности населения".

Ситуация со срывом отопительного сезона в Новояворовске и Новом Раздоле Львовской области может повториться и в других городах Украины.

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Об этом предупредил эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук, передает «Обозреватель». По его словам, проблемы в Новом Роздоле и Новояворовске – это только "первые ласточки".

"Таких ситуаций может возникать очень много. Потому что теплоэнерго по всей территории нашего государства вынуждены выступать своеобразным буфером между бытовыми потребителями, которые не всегда вовремя оплачивают полученные услуги, и тем же "Нафтогазом", который выдвигает требования своевременной уплаты за газ", – пояснил Никончук.

По его мнению, к предприятиям теплоэнерго нужно относиться "более снисходительно" из-за "не всегда высокого уровня платежеспособности населения".

Эксперт обратил внимание, что проблемы в Новом Роздоле и Новояворовске связаны как с неуплатой за потребленный газ, так и с ненадлежащим состоянием наружных магистральных инженерных сетей.

"Об этой ситуации было известно еще в августе текущего года, когда было понятно, что предыдущий руководитель не справился с возложенными на него обязанностями", – подчеркнул он.

При этом Никончук выразил уверенность, что тепло в этих городах будут стараться включить как можно скорее.

"Сейчас в стремительном режиме, с помощью новых инструментов, каких-то новых рабочих групп, они будут пытаться запустить тепло и дальше уже в текущем режиме решать вопросы жизнеобеспечения", – спрогнозировал специалист.

Он напомнил, что правительство инициировало передачу Новояворовской ТЭЦ в управления группы НАК "Нафтогаз". Таким образом, компания, которая взимает задолженность, станет одновременно управляющим-оператором.

"Думаю, "Нафтогаз" сможет сам с собой договориться. Но там вопрос не столько к "Нафтогазу", сколько к государственной политике, которая в принципе довела до возможности возникновения такой ситуации", – резюмировал Никончук.