Ситуация в городе Новый Роздол критическая: люди без отопления и света, под угрозой поставки воды

В городе отсутствует отопление, а из-за чрезмерной нагрузки на электросети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставки воды в один из районов города.

Ситуация с энергоснабжением в городе Новый Роздол Львовской области критическая – отсутствует отопление, а из-за чрезмерной нагрузки на электросети целые районы лишены электричества, под угрозой поставки воды в один из районов города.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», которой правительство в середине ноября передало в управление местную ТЭЦ из-за того, что частная компания-управитель «Гарант Энерго М» не смогла подготовить город к отопительному сезону.

«Ситуация на предприятии и в городе критическая. Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставки воды в один из районов города. Прошлой зимой из-за халатности предыдущего управляющего на Новороздольской ТЭЦ произошла серьезная авария, в этом году регламентные работы не финансировались и не проводились должным образом», - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас компания работает не только над тем, чтобы максимально быстро проверить техническое состояние инфраструктуры и запустить ТЭЦ Нового Роздола и Новояворовска, но и над тем, чтобы вернуть специалистов, которые уволились с предприятий из-за задержек с выплатой заработной платы.

«Люди не получали зарплату от прошлого управляющего «Гарант Энерго М» в течение 5 месяцев. Мы понимаем, что часть людей вынужденно уволилась, чтобы получить право на помощь от государства и хоть как-то кормить свои семьи», - сказано в сообщении.

Отмечается, что «Нафтогаз» приглашает работников Новороздольской ТЭЦ, а также уволившихся работников на встречу в понедельник, 18 ноября.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября правительство передало в управление «Нафтогазу» имущество Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ, обеспечивающих теплом соответствующие города Львовской области, так как из-за бесхозяйственности частного управителя компании «Гарант Энерго М» отопительный сезон в этих городах не начался вовремя.

8 ноября ситуация с отопительным сезоном в Новояворовске и Новом Роздоле признана чрезвычайной техногенного характера. Соответствующее решение приняли в рамках внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.