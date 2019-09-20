В октябре газ для промышленности подорожает - "Нафтогаз"

Максимальные цены для промпотребителей с 1 октября вырастут на 4,9%, минимальные - на 5,6%.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 октября увеличивает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 5,6% по сравнению с сентябрем – до 5878,8 гривни с 5568 гривень за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании.

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При этом максимальные цены для промпотребителей с 1 октября будут увеличены на 4,9% - до 6549,6 гривни с 6244,8 гривни за тысячу кубометров газа.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" в сентябре оставил цены на природный газ для промышленных потребителей на уровне августа - 5568 гривень за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.