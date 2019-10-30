Игнорирование проблем Луганской ТЭС в отопительный сезон может привести к социальному взрыву - эксперт

Если правительство оставит без внимания проблему Луганской ТЭС, то это грозит ростом социального напряжения в области, которая рискует остаться в отопительный сезон без электроэнергии и тепла. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«Правительство не может не найти решения, потому что иначе будет социальный кризис в регионе», - отметил Владимир Омельченко.

По его мнению, существует несколько выходов из кризисной ситуации с Луганской ТЭС. Первый – это разблокирование поставок угля, второй – это специальная цена на газ от НАК «Нафтогаз Украины». Владимир Омельченко подчеркнул, что в условиях начала отопительного сезона увеличивается энергопотребление, необходимо включать тепло, обеспечивать граждан теплом, и ситуация с бесперебойным обеспечением в осенне-зимний период может усложниться, если не решить вопрос Луганской ТЭС.

«Эта станция, от нее зависит большая часть жителей, их энерго- и теплоснабжение. Нельзя допустить, чтобы были перебои в ее работе. Правительству необходимо выработать ту модель, которая бы обеспечила область и ее жителей энергоресурсами», - сообщил Владимир Омельченко.

По его словам, правительству необходимо создать группу в правительстве, которая разработает решения, поскольку вопрос Луганской ТЭС – стратегически важный с учетом нахождения региона в районе военных действий и в условиях развода войск, что должно усилить внимание властей к области и ее проблемам.

Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, на сжигание газа она вынужденно перешла в конце июля. Действующие цены на электроэнергию не покрывают стоимость газа, на который вынуждена перейти Луганская ТЭС из-за блокирования поставок угля из России, поэтому Кабмин должен установить специальную цену на газ для теплоэлектростанции, отмечал директор областного департамента ЖКХ Виталий Сурай. Как сообщалось ранее, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Минэнерго готово рассматривать вопрос цены на газ для Луганской ТЭС.