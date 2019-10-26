Тарифы на отопление и горячую воду в Киеве не изменятся до конца сезона – КГГА

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, стоимость будут сдерживать путем расширения программы энергоэффективности.

Киевляне будут рассчитываться за отопление и горячую воду по привычным тарифам до конца текущего отопительного сезона.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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«Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» не будет повышать указанные тарифы», – пообещали в КГГА.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, стоимость будут сдерживать путем расширения программы энергоэффективности. Так, утверждает чиновник, с мая в Киеве заменили 100 км теплосетей, в работе еще 30 км.

«Только за последние годы в Киеве жители в рамках программы для ЖСК и ОСМД «70/30%» инвестировали около 200 млн грн в ремонт жилья, а город из бюджета – 422 млн грн. Людям вложенные средства вернулись в виде экономии и комфорта в домах», – сказал Пантелеев.

Напомним, в столице отопительный сезон стартовал 25 октября и за 10 дней "Киевтеплоэнерго" обещает включить батареи во всех домах. Школы и детские сады к отоплению начали подключать еще 30 сентября и 90% таких объектов уже подключены.