Отопительный сезон 2019: когда в Украине включат отопление и сколько будем платить

Отопительный период начался в 23 областях Украины, при этом жилые дома отапливаются только в 13 областях.

Украина заходит в зиму с рекордными за последние 10 лет запасами газа - 21,6 миллиарда кубов газа, а власти уверяют, что мы готовы к отопительному сезону.

УНИАН разбирался, будут ли батареи теплыми во всех украинских домах, где ждать возможных проблем, а самое главное - сколько придется выложить за коммунальные услуги.

Когда включат отопление

В Украине отопление жилых домов стартовало в 13 областях, а объекты социальной сферы – школы, детские сады, больницы - начали отапливаться в Киеве и 23 областях.

При этом, в Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях и Киеве более 50% таких объектов подключены к отоплению.

Отопительный сезон не начался еще в Херсонской, Черновицкой, Львовской и Волынской областях.

В столице отопительный сезон стартует 25 октября и за 10 дней "Киевтеплоэнерго" обещает включить батареи во всех домах. Школы и детские сады к отоплению начали подключать еще 30 сентября и 90% таких объектов уже подключены.

Читайте такжеУкраинцам урежут субсидии: Кабмин прокомментировал свое решение

По словам замглавы Киевской городской госадминистрации Петра Пантелеева, это самый поздний пуск тепла в Киеве за последние годы. «За это время киевляне сэкономили 130 млн грн, если сравнивать с запуском тепла 15 октября, как в прошлом году", - подчеркнул он.

Вице-мэр Одессы Анатолий Орловский сообщил, что отопительный сезон в городе начнется с 1 ноября. В Запорожье отопительный сезон стартует 28 октября, сообщила пресс-служба мэрии. В Харькове отопительный сезон начался еще 15 октября.

Напомним, решение о начале отопительного сезона в отдельном населенном пункте должно приниматься местными властями. Если в течение трех дней подряд среднесуточная температура опускается ниже +8 градусов, то отопление должно включаться. Например, во Львове отопительный сезон начался 7 октября. Тогда начали включать отопление во всех школах, садиках, больницах и поликлиниках. Но уже 11 октября его остановили. Причина такого решения — потепление. Температура воздуха поднялась до +20 градусов.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, «может быть такое, что где-то отопление включили, а где-то нет, потому что где-то температура выше, а где-то - ниже. Может где-то может быть лаг в день-два из-за того, что органам для принятия решения необходимо какое-то незначительное время».

Где в Украине могут возникнуть проблемы с отоплением

Премьер-министр Гончарук заявил, что отопительный сезон 2019/2020 годов начнется без проблем во всех городах страны, кроме Смелы и Нового Роздола. По его словам, это связано с тем, что отопление в этих городах осуществляли частные компании, которые своими действиями создали критические ситуации, на решение которых требуется некоторое время.

Министр развития территорий сообщил, что ситуацию с отсутствием отопления в городе Новый Роздол рассматривают как возможную техногенную катастрофу регионального уровня.

Городской голова Нового Роздола на Львовщине и его заместитель подали в отставку из-за критической ситуации с началом отопительного сезона.

Также Гончарук допускает, что аварийные и нештатные ситуации на инфраструктурных объектах на протяжении отопительного сезона будут повторяться из-за их сильной изношенности.

«В Украине традиционно очень изношена инфраструктура, поэтому мы ожидаем, что ситуации с авариями, нештатные ситуации в разных городах будут повторяться. Каждый город готов к отопительному сезону по-своему. То есть ситуации в разных городах разные, и роль местного самоуправления очень высока», - сказал он.

При этом он успокоил, что запасы газа в украинских хранилищах позволяют обеспечить население страны теплом в отопительном периоде в случае прекращения с 1 января транзита природного газа из России в Европу через территорию Украины. Но добавил, что из-за особенностей работы газотранспортной системы могут возникнуть временные проблемы в некоторых городах, к решению которых правительство готовится заранее.

В свою очередь «Нафтогаз» призывает производителей тепловой энергии как можно скорее, до наступления холодов, подписать договоры на поставку природного газа в отопительном сезоне 2019-2020 годов.

В компании подчеркивают, что от своевременного подписания договоров с «Нафтогазом» и включения производителей тепловой энергии в Реестр потребителей зависит своевременное начало отопительного сезона в Украине и подача тепла в жилища одновременно с наступлением холодов.

Сколько будем платить за тепло: тарифы на отопление

Премьер-министр уверяет, что Кабмин в ближайшее время не планирует повышать тарифы для домохозяйств на отопление.

"Единственное, что я могу точно сказать, что сегодня никакие решения относительно повышения тарифов не принимались, и правительство не планирует в ближайшее время делать что-то такое, чтобы повысились тарифы", - сказал Гончарук.

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года повысились тарифы на тепло для населения в связи с увеличением стоимости природного газа с 1 ноября 2018 года на 23,5%. Так, средний тариф для населения на тепло и горячую воду с 1 января 2019 года составлял 1200 гривень за 1 Гкал. 26 июня правительство приняло решение об ограничении тарифа на теплоснабжение в Украине на уровне 1400 гривень за Гкал при наличии счетчика и 35 гривень за квадратный метр - без счетчика.

По данным «Нафтогаза», октябрьская цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4 272,76 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку), что на 32% ниже, чем в апреле этого года.

По сравнению с предыдущим месяцем цена на газ для нужд населения в октябре снизилась на 4,9%.

Добавим, что цена газа в разных регионах Украины зависит в частности, от тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКУ, и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно. Разница в конечной цене газа для населения в зависимости от региона может составлять почти 10%.

В то же время в "Нафтогазе" предупредили, что с завершением теплого времени года ожидается повышение спроса на газ и возможен рост цен на него - как на европейском рынке, так и в Украине.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, с июня «Нафтогаз» обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок - цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Министерства экономического развития и торговли о средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенная цена на Украинской энергетической бирже и цена по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года. Компания обязана выбирать из них самую низкую.

Добавим также, что в жилых домах, где нет установленного прибора учета тепла, тариф будет считаться по нормативному потреблению и с учетом температурного коэффициента, в то время как в домах со счетчиками – по фактическому потреблению.

Напомним, в начале октября глава «Нафтогаза» Андрей Коболев удивился по поводу решения властей в регионах включить отопление в теплую погоду и считает это банальным вытягиванием средств из карманов потребителей.

«Читаю победные реляции о досрочном включении отопления в 17 областях Украины. И хочу высказать свое мнение по этому поводу: люди, которые приняли такое решение - местные власти, точно понимают, что они делают. Вопрос - как быстро поймут потребители, что весь этот «банкет» будет за их счет? Каждый дополнительный день работы батареи при +17 за окном является банальным вытягиванием средств из их карманов», - написал он.

Как сообщал УНИАН, запасы газа в украинских подземных хранилищах достигли 21,6 млрд куб. м, что на 4,5 млрд куб. м превышает прошлогодний показатель на ту же дату. Такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет и гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона.

Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 годов Украине необходимо было накопить в ПХГ не менее 20 млрд куб. м газа.

К началу отопительного сезона 2018-2019 годов наша страна накопила в подземных хранилищах 17,2 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.