Украинцам с января повысят тарифы на газ - до "рыночной цены"

В "Нафтогазе" уже пояснили, как собираются повышать цены на газ для населения Украины.

Цена на газ для населения с 2020 года в Украине взлетает вверх.

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Об этом сообщает "Главред".

Людям уже пообещали промышленные тарифы на газ: Украина для населения взвинчивает цены до "рыночного уровня".

"Как будет с января. Цена будет рыночной. Она определяется как среднее арифметическое по цене для промышленности. А там у нас абсолютно рыночные цены", - цитирует издание слова директора ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаза" Максима Рабиновича.

Он пояснил, что в данный момент Нафтогаз цену голубого топлива для украинцев не определяет - НАК лишь выбирает наименьший из предложенных ему четырех показателей. А вот цена на газ для населения с 1 января 2020 года в Украине поменяется - в сторону увеличения. Это написано в законе, отменяющем с 1 января специальные обязательства "Нафтогаза".

Напомним:

у Украины есть договоренности с МВФ, что цены на газ для населения с 1 января 2020 должны вырасти до 12 300 гривень за тысячу кубов.

единственный шанс на удешевление - если газ в Европе дешевеет, то Украина, закупив его за меньшие деньги, может снизить тариф для населения, не нарушая договоренности с Фондом.

"Ранее эксперт назвал метод снижения цен на газ. Правительство имеет все возможности зафиксировать летнюю цену на газ", - считает Валентин Землянский.

При этом в сентябре 2019 глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Андрей Герус заявлял, что тарифы на газ для населения будут снижены на 115 гривень за тысячу кубов уже в сентябре.

Как сообщалось, с началом отопительного сезона, который, по мнению экспертов, может оказаться под угрозой срыва, снова подорожают ЖКХ-тарифы. Так, в сентябре уже вышла целая серия постановлений НКРЭКУ, которыми были утверждены повышенные тарифы на воду.