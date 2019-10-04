Трехсторонние переговоры по транзиту газа через Украину запланированы на 28 октября

По длительности контракта, объемам и тарифам договоренности пока нет.

Переговоры в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года запланированы на 28 октября.

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Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на своей странице в Twitter.

"Рад, что 28 октября состоится следующий раунд трехсторонних переговоров с Россией и Украиной, основанный на прогрессе, достигнутом ранее в этом месяце", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины.

По итогам переговоров Шефчович отметил, что переговоры прошли в позитивной и конструктивной обстановке, и анонсировал, что следующий раунд запланирован на конец октября 2019 года.

Переговоры сосредоточены вокруг вопросов: каким образом отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.

Российский монополист "Газпром" в ходе переговоров 19 сентября впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены в Украине до конца текущего года.