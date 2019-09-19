Названа дата следующего раунда трехсторонних переговоров по транзиту газа

Для заключения нового транзитного контракта стороны должны выполнить ряд задач.

По итогам сегодняшних переговоров в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович объявил о том, что следующие переговоры по транзиту газа в формате Украина – Россия – Европейская комиссия запланированы на конец октября 2019 года.

Читайте также«Газпром» впервые допустил возможность заключения контракта с «Нафтогазом» по европейским правилам

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

Шефчович отметил, что для заключения нового транзитного контракта стороны должны выполнить ряд задач. Так, например, Украина должна продвинуться в отделении газотранспортной системы от «Нафтогаза» и в имплементации европейского законодательства.

Также к этому времени должны быть согласованы три ключевых вопроса будущего контракта – его продолжительность, объемы транзита и тарифы.

«Финальное решение может быть принято к концу октября», - сказал еврокомиссар.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украины-ЕС-РФ по транзиту газа через территорию Украины.

Переговоры сосредоточены вокруг вопросов: каким образом отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.