Дело о растрате 8,6 миллиона гривень «Центргаза» направлено в Высший антикоррупционный суд

По версии следствия, накануне освобождения от занимаемой должности, летом 2017 года, бывший руководитель «Центргаза» заключил договор на закупку 1,3 млн куб. м газа за 9 млн грн у коммерческой компании на невыгодных для предприятия условиях.

Расследование факта растраты 8,6 млн грн предприятия «Центргаз», входящего в состав «Кировоградгаза» (51% акций принадлежат НАК «Нафтогаз Украины»), завершено, обвинительный акт в отношении бывшего руководителя предприятия прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Сообщается, что обвиняемому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

«Следствие установило, что бывший руководитель накануне освобождения от занимаемой должности, летом 2017 года, заключил договор на закупку возглавляемым им предприятием 1,3 млн куб. м газа за 9,035 млн грн у коммерческой компании на обременительных для «Центргаза» условиях. По этому договору «Центргаз» должен был осуществить полную предоплату, в противном случае продавец освобождался от поставки, а госпредприятие обязывалось уплатить штраф в размере 100% стоимости газа. Будучи осведомленным с этими условиями, бывший руководитель «Центргаза» распорядился перечислить поставщику газа лишь часть суммы в размере 8,6 млн грн. Тем самым совершил растрату средств предприятия, ведь газ при таких условиях «Центргаз» не получил», - сказано в сообщении.

Отмечается, что расследование приведенных фактов проводилось с апреля 2019 года.

Справка УНИАН. Предприятие «Центргаз» является поставщиком газа для большинства потребителей Кировоградской области - населения, бюджетных организаций, коммунально-бытовых предприятий).

«Кировоградгаз» - газоснабжающее предприятие, контрольный пакет акций (51%) которого принадлежит «Нафтогазу Украины».

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.