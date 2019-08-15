НАБУ завершило расследование растраты 8,6 миллиона гривень «Центргаза»
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно со следователями Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили расследование факта растраты 8,6 млн грн дочернего предприятия «Центргаз», который входит в состав компании «Кировоградгаз», основным акционером которого является НАК «Нафтогаз Украины», сообщает НАБУ.
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«15 августа подозреваемому - бывшему руководителю предприятия - открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»)», - сказано в сообщении.
Отмечается, что по версии следствия, накануне освобождения от занимаемой должности, летом 2017 года, бывший руководитель госпредприятия «Центргаз» заключил договор на закупку 1,3 млн куб. м. газа за 9,05 млн грн в коммерческой компании на невыгодных для компании условиях.
По этому договору «Центргаз» должен осуществить полную предоплату или иначе продавец освобождался от поставки, а госпредприятие обязывалось уплатить штраф в размере 100% стоимости газа. Будучи осведомленным с этими условиями, экс-руководитель «Центргаза» распорядился перечислить поставщику газа лишь часть суммы в размере 8,6 млн грн, тем самым совершил растрату средств предприятия, ведь газ госкомпания так и не получила.
В НАБУ отметили, что расследование приведенных фактов осуществлялось с апреля 2019 года.
Справка УНИАН. Госпредприятие «Центргаз» является поставщиком газа для большинства потребителей Кировоградской области - населения, бюджетных организаций, коммунально-бытовых предприятий).
«Кировоградгаз» - газоснабжающее предприятие, контрольный пакет акций (51%) которого принадлежит «Нафтогазу».
НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.