НАБУ завершило расследование растраты 8,6 миллиона гривень «Центргаза»

Подозреваемому, бывшему руководителю предприятия, открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно со следователями Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили расследование факта растраты 8,6 млн грн дочернего предприятия «Центргаз», который входит в состав компании «Кировоградгаз», основным акционером которого является НАК «Нафтогаз Украины», сообщает НАБУ.

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«15 августа подозреваемому - бывшему руководителю предприятия - открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»)», - сказано в сообщении.

Отмечается, что по версии следствия, накануне освобождения от занимаемой должности, летом 2017 года, бывший руководитель госпредприятия «Центргаз» заключил договор на закупку 1,3 млн куб. м. газа за 9,05 млн грн в коммерческой компании на невыгодных для компании условиях.

По этому договору «Центргаз» должен осуществить полную предоплату или иначе продавец освобождался от поставки, а госпредприятие обязывалось уплатить штраф в размере 100% стоимости газа. Будучи осведомленным с этими условиями, экс-руководитель «Центргаза» распорядился перечислить поставщику газа лишь часть суммы в размере 8,6 млн грн, тем самым совершил растрату средств предприятия, ведь газ госкомпания так и не получила.

В НАБУ отметили, что расследование приведенных фактов осуществлялось с апреля 2019 года.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Центргаз» является поставщиком газа для большинства потребителей Кировоградской области - населения, бюджетных организаций, коммунально-бытовых предприятий).

«Кировоградгаз» - газоснабжающее предприятие, контрольный пакет акций (51%) которого принадлежит «Нафтогазу».

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.