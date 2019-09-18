Песков считает, что по этому вопросу необходимо проделать много «кропотливой работы».

В Кремле не ожидают конкретных результатов от трехсторонних переговоров по газу, назначенных на 19 сентября.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос, ожидают ли в Кремле сближения позиций сторон по итогам завтрашних трехсторонних газовых переговоров, Песков порекомендовал обратиться за ответом в Министерство энергетики. «Это в Минэнерго», - сказал он.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что газовые переговоры – это вопрос экономической целесообразности, и профильные министерства будут договариваться. «Не стоит ожидать от этой встречи конкретных договоренностей, там нужно вести еще много кропотливой работы», - отметил Песков.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в преддверии трехсторонних газовых переговоров утвердил новый план отделения газотранспортной системы от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

«Мы обновили план анбандлинга, определили четкие строки, определили ответственность каждой стороны», - сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Он подчеркнул важность того, что данное решение было принято накануне трехсторонних переговоров по транзиту газа, которые должны состояться 19 сентября. «Могу констатировать: мы приняли необходимые решения для того, чтобы обеспечить отделение ГТС и возможность подписания договора (о транзите газа - УНИАН) согласно требованиям Третьего энергетического пакета и европейского законодательства», - отметил министр.