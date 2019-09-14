"Газпром" сократил прокачку газа через OPAL по требованию суда ЕС

Согласно решению суда Евросоюза, российский "Газпром" может использовать не более 50% мощностей газопровода OPAL.

Российский монополист "Газпром" снизил объем газа, передаваемого через газопровод OPAL. Немецкий оператор OPAL Gastransport ограничил доступ "Газпрому" к транзитным мощностям своего газопровода согласно решению Европейского суда.

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Об этом сообщает РБК.

"Поставки снизились примерно на 0,6 миллиона куб./ч. В то же время приблизительно на 0,3 млн куб./ч увеличились транзитные мощности газопровода Nel. Вместе с OPAL он принимает российский газ из "Северного потока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение вступило в силу 14 сентября в 07:00. Оно было введено в соответствии с постановлением Федерального сетевого агентства Германии (ФСА). Документ появился после решения суда 10 сентября об ограничении прокачки российского газа через трубу OPAL, которая является сухопутным отводом Nord Stream (идет из России в Германию по дну Балтийского моря).

Как сообщал УНИАН, Европейский суд общей юрисдикции отменил расширенный доступ российского "Газпрома" к газопроводу OPAL, по которому газ поступает из "Северного потока" на рынки Центральной Европы, что может заставить его больше использовать газопроводы в Украине и может усилить позицию Украины на газовых переговорах с РФ.

В мае 2018 года Европейский суд отклонил иски НАК "Нафтогаз Украины" и польской нефтегазовой компании PGNiG, в которых компании обжаловали решение Еврокомиссии о предоставлении российскому газовому монополисту компании "Газпром" расширенного доступа к газопроводу OPAL, по которому газ поступает из "Северного потока" на рынки Центральной Европы.

Справка УНИАН. Немецкий газопровод OPAL, построенный в 2011 году, является сухопутным продолжением газопровода "Северный поток-1", который поставляет газ из России в страны ЕС. Общая протяженность газопровода составляет 470 км, а мощность – 36,5 миллиарда кубометров газа в год.