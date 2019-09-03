Турция увеличила импорт газа из США в 4 раза

Одновременно Турция решила на 36% сократить закупки газа из России.

Турция в первом полугодии увеличила импорт сжиженного газа (LNG, СПГ) на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 7,14 миллиарда кубометров.

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Об этом сообщает Цензор.net со ссылкой на Управление по контролю и регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

"По данным ведомства, в целом Турция сократила импорт газа в первом полугодии на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 23,29 миллиарда кубометров. При этом доля СПГ в турецком импорте газа впервые выросла с 24% до 30,6%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Турция в первом полугодии увеличила импорт СПГ из Алжира на 37%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 2,94 миллиарда кубометров, импорт из Катара сократился на 34% – до 1,27 миллиарда кубометров. В то же время турецкий импорт СПГ из США в указанный период вырос на 363% – до 884 миллионов кубометров, заняв второе место в Европе после Испании по импорту американского газа.

"При этом Турция в первом полугодии сократила импорт природного газа из России на 36% – до 8 миллиардов кубометров", - подчеркивает издание.

Кроме того, Турция на фоне ввода в эксплуатацию Трансанатолийского трубопровода в указанный период увеличила импорт азербайджанского газа на 38% – до 4,41 миллиарда кубометров, сократив поставки из Ирана на 5%.