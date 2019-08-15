В "Нафтогазе" посчитали, во сколько обойдется бюджету дешевый газ для ТЭС Ахметова

Предоставление "ДТЭК Восток Энерго" льготной цены на газ будет стоить бюджету Украины до 300 миллионов гривень ежемесячно.

Принятое Кабинетом министров Украины решение, согласно которому Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обязана продавать природный газ компании "ДТЭК Восток Энерго" по цене на 40% ниже, чем действующая цена на газ для населения, будет стоить бюджету Украины до 300 миллионов гривень ежемесячно.

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Об этом на странице в Facebook сообщил "Нафтогаз".

В компании отметили, что принятое решение Кабмина будет стоить НАК, а, соответственно, и государственному бюджету от 100 до 300 миллионов гривень ежемесячно.

"Теперь одна компания-немонополист получит право покупать у нас газ на 40% дешевле, чем население", - сказано в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что на случай внезапного прекращения транзита газа со стороны России "Нафтогаз" привлек средства и закупает дополнительные объемы газа.

В компании иронично отметили, что уголь для Луганской ТЭС также можно было закупить и запасти заранее.

"Но уголь - это совсем другое дело. Его же заранее не завезешь и не складируешь. Не так ли? И кто бы мог подумать, что Россия так коварно поступит с жителями Луганской области, которым только что обещала свои паспорта. Такая досадная неожиданность. Правда?", - добавили в НАК.

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 августа, Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" продавать природный газ компании "ДТЭК Восток Энерго" по цене на 40% ниже, чем действующая цена на газ для населения, что должно обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов в Луганской области.

29 июля Луганская теплоэлектростанция (Луганская область), принадлежащая компании "ДТЭК Востокэнерго" перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки энергоносителей в Украину.

Глава Луганской областной госадминистрации (ОГА) Виталий Комарницкий отметил, что переход на использование газа значительно дороже и попросил правительство предоставить льготную цену на голубое топливо.