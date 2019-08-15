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В "Нафтогазе" посчитали, во сколько обойдется бюджету дешевый газ для ТЭС Ахметова

10:03, 15 августа 2019
Энергетика
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Дешевый газ для Луганской ТЭС будет стоить бюджету по 300 млн грн ежемесячно / фото УНИАН

Принятое Кабинетом министров Украины решение, согласно которому Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обязана продавать природный газ компании "ДТЭК Восток Энерго" по цене на 40% ниже, чем действующая цена на газ для населения, будет стоить бюджету Украины до 300 миллионов гривень ежемесячно.

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Об этом на странице в Facebook сообщил "Нафтогаз".

В компании отметили, что принятое решение Кабмина будет стоить НАК, а, соответственно, и государственному бюджету от 100 до 300 миллионов гривень ежемесячно.

"Теперь одна компания-немонополист получит право покупать у нас газ на 40% дешевле, чем население", - сказано в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что на случай внезапного прекращения транзита газа со стороны России "Нафтогаз" привлек средства и закупает дополнительные объемы газа.

В компании иронично отметили, что уголь для Луганской ТЭС также можно было закупить и запасти заранее.

"Но уголь - это совсем другое дело. Его же заранее не завезешь и не складируешь. Не так ли? И кто бы мог подумать, что Россия так коварно поступит с жителями Луганской области, которым только что обещала свои паспорта. Такая досадная неожиданность. Правда?", - добавили в НАК.

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 августа, Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" продавать природный газ компании "ДТЭК Восток Энерго" по цене на 40% ниже, чем действующая цена на газ для населения, что должно обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов в Луганской области.

29 июля Луганская теплоэлектростанция (Луганская область), принадлежащая компании "ДТЭК Востокэнерго" перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки энергоносителей в Украину.

Глава Луганской областной госадминистрации (ОГА) Виталий Комарницкий отметил, что переход на использование газа значительно дороже и попросил правительство предоставить льготную цену на голубое топливо.

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Теги: #Луганская ТЭС#цена на газ