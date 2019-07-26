России нужен короткий транзитный контракт с Украиной до запуска газопроводов в обход - Reuters

Россия хочет увеличить мощность поставок с запуском "Северного потока-2", и начать поставки в ЕС через Черное море по "Турецкому потоку", что приведет к сокращению транзита через Украину.

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 года в надежде выиграть время для завершения строительства газовых магистралей, идущих в обход Украины.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с планами российской стороны.

"Короткий договор позволит России достроить инфраструктуру, необходимую, чтобы лишить Украину статуса основного транзитера российского газа, и снизить потребность в заключении долгосрочного договора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заключение транзитного договора осложнено политическим конфликтом между Киевом и Москвой, судебными спорами между российским газовым холдингом "Газпром" и украинской энергетической компанией "Нафтогаз", а также незавершенным отделением оператора украинской ГТС от "Нафтогаза".

"Кроме того, Москва заявляла, что переговоры о транзитном контракте могут пройти только после формирования Украиной нового парламента и правительства, однако и этот процесс еще не закончен", подчеркивает издание.

На переговоры оказывает давление и угроза санкций США, которые могут коснуться подрядчиков "Северного потока-2".

Россия планирует вдвое увеличить мощность североевропейского транзитного маршрута с запуском "Северного потока-2", и начать поставки в ЕС через Черное море по "Турецкому потоку", что постепенно приведет к сокращению транзита через Украину.

"Украина хотела бы долгосрочный договор, 10-летний. Нам это невыгодно, нам бы хватило и года, чтобы мы собрались с силами и запустили все эти потоки", - сказал Рейтер источник, знакомый с переговорами России и Украины.

Европейский источник и два других источника, знакомых с планами Газпрома, подтвердили позицию Москвы. Газпром и Минэнерго РФ отказались от комментариев.

Европейский Союз, посредник в газовых переговорах между Москвой и Киевом, пригласил обе стороны на новый раунд переговоров 16 сентября, сказали источники. Стороны уже проводили несколько встреч, на которых не нашли приемлемого для всех решения о контракте на транзит.

Как сообщал УНИАН, российский монополист "Газпром" рассчитывает запустить "Северный поток-2" до конца года, но проект еще ждет разрешения на строительство трубы от Дании. Две трети газопровода уже построено.

Первая нитка "Турецкого потока" мощностью 15,75 миллиарда кубов в год, предназначенная для турецкого газового рынка, будет запущена до конца года.