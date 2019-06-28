"Северный поток-2" хотят построить в обход Дании

Новые варианты маршрутов могут быть отклонены только из экологических соображений или возможных ограничений для судоходства.

Компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку на прокладку газопровода "Северный поток-2" через территориальные воды Дании.

Сообщение об этом в пятницу, 28 июня, распространила пресс-служба компании, передает dw.com.

Как заявил глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, компания посчитала себя обязанной сделать такой шаг, "поскольку за два года, прошедшие после подачи заявки, правительство Дании не продемонстрировало ни малейших признаков к принятию решения".

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Речь идет об основном маршруте газопровода, который должен был пройти южнее, принадлежащего Дании острова Борнхольм. Как указывается в сообщении, у компании есть еще два альтернативных маршрута, которые должны пройти северо-западнее и юго-восточнее острова, соответственно. Однако, они будут проложены через международные воды и не требуют получения разрешения от МИД Дании.

Энергетическое агентство Дании заявило, что приняло к сведению решение Nord Stream 2 и продолжает обрабатывать две альтернативные заявки. Предлагаемые маршруты проходят вне территории Дании и могут быть отклонены только из экологических соображений или возможных ограничений для судоходства, подчеркнули в ведомстве.

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

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В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующего разрешения не дала.

В начале мая 2018 года компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина, США и ряд европейских стран выступают против строительства "Северного потока-2". В свою очередь, Германия активно лоббирует строительство газопровода.

По оценкам экспертов, в результате прекращения транзита природного газа через территорию Украины наша страна может потерять почти 3 млрд долл. доходов в год.