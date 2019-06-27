Комитет Конгресса США поддержал санкции против российских газопроводов

В законопроекте отмечается, что российское правительство использует энергетические ресурсы в качестве инструмента вмешательства и политического давления.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил законопроект о введении санкций против российских трубопроводных проектов.

Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook.

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"Приветствуем согласование Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США законопроекта "О защите энергетической безопасности Европы", который предусматривает введение американских санкций против российских экспортных энергетических трубопроводов, в т.ч. "Северного потока-2" и "Турецкого потока", - говорится в сообщении.

"В законопроекте отмечается, что российское правительство использует энергетические ресурсы в качестве инструмента вмешательства и политического давления, а центральным элементом стратегии является повышение зависимости европейских стран от поставок российских энергоносителей. Именно "Северный поток-2" и "Турецкий поток" служат этим целям Кремля и должны быть остановлены", - отметили в посольстве.

Законопроект также предусматривает механизм гарантирования объемов транзита природного газа территорией Украины.

Как сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на странице в Facebook, решение комитета значительно повышает шансы принятия проекта закона о санкциях самой Палатой представителей.

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"Несмотря на единодушную поддержку инициативы, ожидаем, что в июле законопроект одобрит Палата представителей. Учитывая, что за принятие документа выступают представители как Республиканской, так и Демократической партий, он имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписан Президентом США уже в августе", - отметил Коболев.

По его словам, документ "направлен против политических газопроводных проектов Кремля и не затрагивает других интересов".

Как сообщал УНИАН, 12 июня президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США изучают возможность введения санкций против проекта строительства газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

В мае сенаторы США предложили ввести санкции против строителей "Северного потока-2". В частности, они предлагают запретить въезд на территорию США и заморозить финансовые активы в этой стране лиц, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства "Северного потока-2". Кроме того, целый ряд ограничений предлагается ввести против тех, кто оказывает финансовую или техническую поддержку, а также обеспечивает страхование таких судов.