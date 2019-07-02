Forbes: России придется или готовиться к миру без нефти и газа, или умереть

Проекты новых российских ГТС вроде «Северного потока-2» - это близорукая трата времени и ресурсов.

Новая глобальная энергетическая реальность зарождается. Эра углеводородов, которая помогла человечеству пройти через второй этап промышленной революции, вырвавшись из угольных времен в космос, близится к завершению. В конце концов, Каменный век закончился не потому, что у людей больше не было камней. Аналогичная ситуация теперь с нефтью и газом.

Об этом пишет Forbes, добавляя, что мир входит в эру возобновляемых источников, в которой экологически чистая электроэнергия генерируется с помощью почти неисчерпаемых ресурсов (солнечной радиации, ветра, волн, водорода и дейтерия). Современные умные электросети, масштабные хранилища и автономные электромобили с литий-ионными батареями и водородным топливом в баках – это критические элементы исторического энергетического преобразования.

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Каждая из этих технологических тенденций уничтожит спрос на главный источник доходов России – ископаемое топливо. Переход на новую энергию будет иметь большие последствия для лидеров эры углеводородов: от Москвы до Каракаса, от Тегерана до Эр-Рияда. Россия, которая сегодня остается крупнейшим экспортером газа и вторым в мире производителем нефти, в позиции игрока, которому придется либо адаптироваться, либо умереть в ближайшие 15-20 лет.

Москва получает 40% своего дохода от продажи нефти и газа. Это делает ее де-факто «страной-заправкой». Она и другие зависимые от ископаемых энергоносителей столицы должны смириться с новой реальностью и решительно на нее реагировать, если они хотят выжить в эру возобновляемой энергии.

Это означает, что нынешняя стратегия Кремля разворота на Восток к голодным на энергию азиатским рынкам, на что указывают проекты ГТС «Сила Сибири» и «Восточная Сибирь», как минимум близорука. Поскольку Китай присоединился к развитым странам и пытается сократить выбросы, он будет ограничивать импорт российских традиционных энергоносителей.

Даже Германия, которая сейчас цепляется за сомнительный российский проект «Северный поток-2», тоже провозгласила, что в течение ближайших 10 лет будет сокращать покупку газа у России, согласно программе энергетической трансформации страны. Последняя предусматривает сокращение выбросов парниковых газов на 40% к 2020 году, на 55% к 2030-му и на 95% к 2050 году по сравнению с 1990-м. И это точно не будет сопровождаться увеличением импорта российского ископаемого топлива.

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Forbes пишет, что наиболее оптимистичные прогнозы для индустрии говорят о пике спроса на такие источники энергии в 2030-2040 годах, после чего начнется радикальное сокращение потребности в нефти и газе. В Европе, которая остается главным рынком для России, пик спроса на ископаемое топливо уже позади. На континенте наблюдается сокращение интереса к нефти и газу из-за уменьшения стоимости возобновляемых источников, а также из-за правительственных политик, новейших технологий и корпоративных изменений в стратегиях ради подготовки к новой энергетической эре. Структурные изменения в поставках ископаемого топлива, в спросе, энергетической корзине и ценах состоятся соответственно.

Автомобили с двигателями внутреннего сгорания, на которые приходится до 50% глобального потребления нефти, ежегодно уступают долю рынка новым машинам с электрическим двигателем. В 2017 году на электромобили приходилось 1,3% глобального рынка, хотя в 2016-м им принадлежало лишь 0,8%. 2018 год стал первым, в течение которого было продано более миллиона электромобилей. Сокращение стоимости технологии хранения энергии в совокупности с улучшением эффективности солнечных и ветровых станций привели к росту их конкурентоспособности. Возобновляемые источники теперь могут соперничать с ТЭЦ и АЭС.

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Согласно прогнозам Wood Mackenzie, к 2035 году около 20% мировых потребностей в энергии будут удовлетворяться ветровыми и солнечными станциями. Это позволит сократить спрос на газ на примерно 2,9 миллиарда кубометров в день. К 2040 году спрос на нефть сократится на 6 миллионов баррелей в день из-за электромобилей. Стоит также заметить, что с 2010 года стоимость фотоэлектрических систем упала на 80%. В это время некоторые другие возобновляемые источники подешевели на 30%.

Даже если бы глобального энергетического перехода не было, Россия все равно страдала бы от ряда серьезных угроз, созданных глобальными тенденциями в производстве энергии. Рост глобальных запасов углеводородов, сланцевый бум в США, а также сокращение спроса в странах ОЭСР увеличивают давление на экономику России, основанную на ископаемом топливе.

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Чрезвычайная коррупция, экономические санкции, введенные против Москвы за развязывание войны против Украины в 2014 году, а также сокращение населения, низкая продолжительность жизни, неэффективность инвестирования в исследования и развитие, повышение цен на базовые товары – все это серьезные вызовы для экономической устойчивости России. Издание пишет, что спасти страну могли бы только глубокие реформы, которые улучшили бы инвестиционную привлекательность и установили бы верховенство закона, ликвидировали коррупцию и создали благоприятные условия для малого и среднего бизнеса.

Но Владимир Путин не демонстрирует заинтересованности в таких изменениях. Так что эту работу придется проводить следующему поколению российских лидеров. Или же Россия столкнется с упадком.