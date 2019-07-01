"Ощадбанк" провел первые расчеты за свет в условиях нового рынка

В результате торгов 10 продавцов продали электроэнергию 164 покупателям, а общий объем торгов превысил 308 миллионов гривень.

Государственный "Ощадбанк" осуществил первые расчеты за электроэнергию на новом сегменте рынка "Рынок на день вперед".

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Как сообщила пресс-служба банка, в результате торгов 10 продавцов продали электроэнергию 164 покупателям, а общий объем торгов превысил 308 миллионов гривень.

Отмечается, что все расчеты между участниками завершены в регламентный срок, так как банк предварительно интегрировал информационные системы с оператором рынка и оператором системы передачи, чтоб обмениваться данными о наличии средств у покупателей и состоянии расчетов.

В банке сообщили, что на этапе подготовки к запуску нового оптового рынка электроэнергии в Украине более 270 участников этого рынка открыли эскроу-счета в "Ощадбанке" для операций по покупке электроэнергии, более 260 электропоставщиков - текущие счета со специальным режимом использования для зачисления средств за проданную электроэнергию.

Также сообщается, что в рамках проекта банк предлагает участникам рынка электроэнергии обслуживание счетов в режиме 24/7 и услуги по предоставлению банковских гарантий в пользу оператора системы передачи на выполнение обязательств по урегулированию небалансов.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года.

Данный закон предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а, значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии. Закон отвечает требованиям Третьего энергетического пакета.

Рынок "на сутки вперед" - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.