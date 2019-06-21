«Укртрансгаз» не может использовать кредит от европейских банков и просит уменьшить сумму займа в два раза

Компания не в состоянии выполнить критерии финансовой стабильности по кредитным условиям.

Оператор газотранспортной системы Украины госкомпания «Укртрансгаз» не в состоянии выполнить критерии финансовой стабильности кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) из-за заниженного тарифа и просит банки уменьшить сумму кредита в два раза до 125 млн евро, сообщает компания.

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«Дальнейшая реализация этой кредитной программы стала невозможной по нескольким причинам. Во-первых, путем установления регулятором заниженных тарифов и как результат значительного ухудшения финансового состояния предприятия, «Укртрансгаз» не может выполнять критерии финансовой стабильности, которые определены в кредитных соглашениях с ЕБРР и ЕИБ», - сказано в сообщении.

Второй причиной является пересмотр компанией объема использования средств кредита. Так, научно-техническим советом «Укртрансгаза» было принято решение, что повышение надежности и увеличение эффективности использования газопровода «Уренгой-Помари-Ужгород» можно реализовать за счет значительно меньшего объема средств.

«Поэтому компания просит ЕБРР уменьшить сумму кредита, поскольку для достижения его основных целей будет достаточно привлечь 125 млн евро инвестиций, вместо 300 млн евро запланированного объема кредитных средств», - отметили в компании.

Третей причиной финансовой нестабильности в компании назвали принятые Кабинетом министров Украины изменения в постановление №496 об отделении функции транспортировки природного газа, где четко определяют механизм дальнейшего использования объектов и имущества ГТС, а также юридических лиц, отвечающих за использование этих материальных активов.

В то же время обновленное постановление прямо не регулирует отношения «Укртрансгаза» с ЕБРР и ЕИБ в части использования кредита после отделения Оператора ГТС.

«Компания обращается к банкам с предложением провести консультации с правительством по определению ответственности сторон, механизма использования средств и обслуживания кредита после завершения процесса анбандлинга. Исходя из вышеупомянутых обстоятельств, «Укртрансгаз» не видит возможным использование средств по кредитному соглашению с ЕБРР и ЕИБ в 2019 году», - сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял, что вдвое сниженные временные тарифы для компании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз», которые регулятор утвердил в конце декабря 2018 года, в случае их непересмотра приведут к убыткам на 22 млрд грн к концу 2019 года, что нарушает финансовую устойчивость оператора ГТС.

В конце декабря 2018 года НКРЭКУ вдвое снизила временные тарифы для «Укртрансгаза» на услуги транспортировки природного газа для точек входа и точек выхода.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».