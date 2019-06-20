Газ для населения в июле должен быть дешевле, чем в этом месяце - вице-премьер

Вице-премьер пояснил такую позицию продолжающейся тенденцией снижения цены газа на европейском рынке.

В связи с продолжающейся тенденцией снижения цены на газ на европейском рынке, тариф на голубое топливо в Украине с июля должен понизиться еще на 200-300 грн за тысячу кубометров относительно цены на июнь.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион на своей странице в Facebook.

"Цена газа на европейских хабах продолжает падать. Самое время для "Нафтогаза Украины" запасаться дешевым газом на зиму и снижать цену голубого топлива для украинцев", - написал он.

При этом вице-премьер отметил, что в июне госкомпания уже уменьшила определенную им ранее цену газа 6299 гривень за тысячу кубических метров без НДС.

"Газ для людей, согласно правительственному постановлению, в этом месяце стоит 5554 гривни за тысячу кубических метров без НДС. В июле газ должен быть еще дешевле - ориентировочно на 200-300 гривень", - добавил Кистион.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам, которая будет действовать в июне. В соответствии с постановлением правительства от 5 июня, она составит 5553,89 гривни за 1 тысячу кубометров, что на 7,3% меньше, по сравнению с маем.

5 июня в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал компанию "Нафтогаз Украины" "ненасытным монополистом" из-за того, что компания устанавливает цены на газ для населения выше рыночного уровня. В связи с этим правительство приняло решение, которое обязывало "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения до уровня менее 8 тысяч гривень за тысячу кубов.

По словам вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона, принятое решение делает невозможным спекуляции "Нафтогаза Украины" с ценой газа и означает, что уже с июня компания должна снизить цену на "голубое" топливо для населения на 800-900 гривень за тысячу кубометров.