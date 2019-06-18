Вопрос о погашении долгов по зарплате горнякам "Львовуголь" и "Волыньуголь" фактически решен – Герус

По словам Геруса, в ближайшие дни будет погашена трехмесячная задолженность шахтерам "Львовугля", а до 20 июня - шахтерам "Волыньугля".

Вопрос о погашении задолженности по зарплате горнякам объединений "Львовуголь" во Львовской области и "Волыньуголь" в Волынской области фактически решен, в частности уже в ближайшие дни будет выплачен долг перед шахтерами.

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Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента со ссылкой на слова представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса.

"Уже сегодня на ГП "Львовуголь" зайдут деньги за топливо, которое начало отгружаться потребителям, и сегодня, максимум завтра, все долги перед шахтерами за февраль-апрель будут полностью погашены", - цитирует пресс-служба Геруса.

Он отметил, что благодаря вмешательству президента фактически решен вопрос с выплатой задолженности по зарплате шахтерам ГП "Львовуголь" и "Волыньуголь".

По данным пресс-службы, по состоянию на начало июня задолженность шахтерам за февраль-апрель текущего года составила 216 миллионов гривень. Главная причина сложившейся ситуации - отсутствие спроса на уголь, а также непрозрачные и нерыночные схемы в отрасли.

В Администрации президента сообщили, что для погашения задолженности перед шахтерами Министерство финансов выделило 41 миллион гривень, а остальная сумма - около 175 миллионов гривень - это небюджетные средства, полученные благодаря действиям, которые привели к повышению эффективности функционирования рынка угля в Украине.

"Президент поставил четкую задачу: с коррупционными схемами в угольной отрасли должно быть покончено, а главным приоритетом является своевременная оплата нелегкого шахтерского труда", - цитирует пресс-служба Геруса.

Представитель президента отметил, что на контроле находится и ситуация по государственному предприятию "Волыньуголь", где до 20 июня также должна быть полностью погашена задолженность по заработной плате перед 1200 горняками за апрель текущего года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в государственном бюджете на 2019 год планировал направить на модернизацию государственных шахт 2,3 миллиарда гривень.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что для вывода государственных шахт из убыточности необходимо вложить 2 миллиарда гривень в их модернизацию.

Постоянные долги по зарплате перед шахтерами являются следствием сложного финансового положения государственных шахт.