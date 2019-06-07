Кабмин направил почти 300 миллионов на погашение зарплатных долгов перед шахтерами
Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение направить 295 млн грн на погашение долгов по заработной плате перед шахтерами.
Читайте такжеВ Украине сократили добычу угля
Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
По его словам, изначально эти средства в бюджете были запланированы на модернизацию угольных шахт.
«Сейчас мы деньги с модернизации - это мы забрали деньги с Лисичанска и «Южнодонбасской третьей» - направляем на заработную плату. Снова наступаем на те грабли, которые были всегда. Эти 295 миллионов приняты на Кабинете министров, сейчас проходят согласование в Министерстве финансов. Сегодня или в понедельник они будут направлены шахтерским коллективам», - сказал министр.
Как сообщал УНИАН, в государственном бюджете на 2019 год на модернизацию государственных шахт предусмотрено 2,3 млрд грн.
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что для вывода государственных шахт из убыточности необходимо вложить 2 млрд грн в их модернизацию.
Постоянные долги по зарплате перед шахтерами являются следствием сложного финансового положения государственных шахт.