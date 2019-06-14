Герус: признание КСУ неконституционным создание НКРЭКУ не касается уже принятых Нацкомиссией решений

По словам Андрея Геруса, к такому выводу пришли юристы.

Решение Конституционного суда относительно неконституционного создания Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не ставит под сомнение законность ранее принятых Нацкомиссией решений.

Об этом на брифинге заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

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«Насколько я общался с юристами, это решение не имеет ретроспективной силы. Оно не касается прошлого, оно касается будущего», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 июня, Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг».

НКРЕКП образовал экс-президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 года №694. Позже - 22 сентября 2016 года - Верховная Рада приняла Закон «О Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг».