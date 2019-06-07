НКРЭКУ включила в тарифы "Укрэнерго" средства на запуск нового рынка электроэнергии

В "Укрэнерго" отметили, что вопрос финансирования возложенных спецобязательств по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей остается нерешенным.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) утвердила для оператора Объединенной энергосистемы Украины "Укрэнерго" тарифы на передачу электроэнергии и диспетчерское управление на второе полугодие 2019 года с учетом запуска нового рынка с 1 июля.

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Соответствующее решение нацкомиссия приняла на сегодняшнем заседании.

Регулятор утвердил тариф на передачу электроэнергии на уровне 34,74 копейки за кВт-ч и на диспетчерское управление - 0,89 копейки за кВт-ч.

Решение об установлении новых тарифов было принято в соответствии с требованием закона, который обязывает с даты запуска нового рынка электроэнергии - 1 июля - установить для госкомпании новые тарифы, которые учитывали бы дополнительные затраты компании в связи с новыми обязанностями на рынке.

Как сообщила пресс-служба "Укрэнерго", новые тарифы - результат консенсуса между компанией и регулятором, который был достигнут в результате конструктивного диалога при открытых обсуждениях проектов тарифов.

В то же время в компании отметили, что остается нерешенным вопрос возложения спецобязательств по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей. Этот вопрос сейчас находится на доработке в Кабинете министров Украины.

"В случае принятия решения о возложении на "Укрэнерго" таких обязательств компания не будет иметь финансовых источников для выполнения указанных обязательств. Действующие процедуры установления тарифов лицензиатам не позволяют изменить тариф раньше, чем в течение семи недель. Несмотря на это, возложение спецобязательств на оператора системы передачи вообще невозможно. Поэтому мы обращаемся к правительству и просим учесть это при принятии окончательного решения", - цитирует пресс-служба руководителя "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука.

В компании также отметили, что вторым важным аспектом является неполное покрытие структурой тарифов фонда заработной платы, и выразили надежду на быстрое решение со стороны регулятора относительно пересмотра порядка определения таких расходов.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Кабинет министров возложил специальные обязательства по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании "Энергоатом", "Укргидроэнерго", а также на "Укрэнерго" и операторов систем распределения.

Как отметил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, данное решение позволит не поднимать цены на электроэнергию для населения на новом рынке электроэнергии.