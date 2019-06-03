Запорожская АЭС подключила к сети четвертый энергоблок

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Запорожская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к сети четвертый энергоблок после завершения планового среднего ремонта, сообщила пресс-служба компании.

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"1 июня 2019 года в 23:43 энергоблок №4 Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения планового среднего ремонта, который был начат 7 марта 2019 года", - сказано в сообщении

Согласно сообщению, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

"Радиационный фон в районе расположения Запорожской атомной электростанции соответствует естественным природным значениям и на 1 июня составляет 8-12 мкР/час. Поступление радиоактивных веществ в окружающую среду не превышает установленных допустимых значений", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос до 22% с 2%.