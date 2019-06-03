На Запорожской АЭС из-за ремонта не работают два энергоблока

Предприятие отключило от сети пятый энергоблок для проведения ремонта.

Запорожская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», отключила пятый энергоблок от энергосети для проведения среднего планового ремонта, сообщает пресс-служба «Энергоатома».

«3 июня 2019 года в 00:01 энергоблок №5 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта. Продолжительность ремонта составит 119 суток и продлится до 27 сентября 2019 года», - сказано в сообщении.

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Компания сообщает, что на энергоблоке №2 Запорожской АЭС идут 83 сутки планового капитального ремонта.

По состоянию на 3 июня, на ЗАЭС в работе находятся 4 из 6 энергоблоков, при этом на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков.

«Радиационный фон в районе расположения Запорожской атомной электростанции соответствует естественным значениям и на 1 июня составляет 8-12 мкР/час. Поступления радиоактивных веществ в окружающую среду не превышает установленные допустимые значения», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985, третий - в 1986, четвертый - в 1987, пятый –в 1989, шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.