На Ривненской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт третий энергоблок

Энергоблок отключен из-за неисправности в системе продувки первого контура. Ремонт продлится до 14 сентября.

Энергоблок №3 Ривненской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт. Как сообщили УНИАН в пресс-службе НАЭК «Энергоатом», сегодня в 8.14, в соответствии с согласованной заявкой, из-за неисправности в системе продувки первого контура энергоблок №3 Ривненской АЭС (ВВЭР-1000) отключен от энергосети.

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Энергоблок остановлен с последующим выводом в средний планово-предупредительный ремонт продолжительностью 113 суток - до 14 сентября 2019 года.

По состоянию на 8.30 25 мая в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1810 МВт. За прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 66,3 млн кВт-ч электроэнергии.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Ривненская РАЭС расположена на северо-западе Ривненской области в г. Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт.