Кабмин поручит ФГИ и Минэкономразвития разобраться с закупками угля "Центрэнерго"

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет Министров Украины поручит Фонду государственного имущества (ФГИ) и Министерству экономического развития и торговли разобраться с закупками угля Публичным акционерным обществом (ПАО) "Центрэнерго".

Речь идет о причинах, по которым "Центрэнерго" игнорирует предложения государственных угледобывающих предприятий и отдает предпочтение продукции частных компаний.

"Сегодня будет поручение ФГИ и Министерству экономики рассмотреть эту проблему", - сказал Гройсман, комментируя вопрос о причинах, по которым "Центрэнерго" не закупает уголь у государственных угледобывающих предприятий.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 - пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской тепловых электростанциях (ТЭС) суммарной установленной мощностью 7 690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

Напомним, 14 мая около 200 шахтеров угольных предприятий Западной Украины собрались у здания Министерства энергетики и угольной промышленности, требуя выплатить долги по зарплате и покупать их уголь.

По информации народного депутата Михаила Бондаря, ранее весь уголь ЛВБ покупало предприятие "Держвугилляпостач", но после появления структур Кропачева ситуация резко изменилась. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик уже призвал "Держвугилляпостач" и "Центрэнерго" рассчитаться с шахтерами Западной Украины.

К сведению, "Центрэнерго" в 2018 году увеличило производство электроэнергии на 38,2% по сравнению с 2017 годом - до 8 млрд 684,9 млн кВт-ч; в т.ч. Углегорская ТЭС выработала 4 млрд 323,1 млн кВт-ч (+4,6%), Трипольская ТЭС - 2 млрд 200,4 млн кВт-ч (+2,7 раза), Змиевская ТЭС - 2 млрд 161,4 млн кВт -ч (+63,5%).