Россия может остановить транзит газа через Украину до завершения "Северного потока-2" - Коболев

Остановка транзита может обернуться полномасштабным кризисом в Украине и недополучением доходов в объеме порядка 3 миллиардов долларов в год, или около 3% ВВП.

Россия технически имеет возможность в следующем году не использовать украинский транзит, даже если не будет построен "Северный поток-2", выполняя исключительно минимальные поставки газа европейским потребителям по действующим контрактам.

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Об этом заявил глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, выступая на организованной Concorde Capital инвестиционной конференции в Киеве.

"По моей оценке, которую также разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января мы получим полное прекращение транзита, как это было в январе 2009 года, достаточно высокая", - сказал Коболев.

По его словам, остановка транзита может обернуться полномасштабным кризисом в Украине и недополучением доходов в объеме порядка 3 миллиардов долларов в год, или около 3% ВВП.

Для решения этой проблемы Коболев призвал сформировать запасы газа для сохранения давления в украинской ГТС на уровне порядка 20 миллиардов кубометров на начало отопительного сезона.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины. Следующие трехсторонние переговоры Украина - Европейский Союз - РФ по вопросам транзита газа после 2019 года запланированы на май этого года.