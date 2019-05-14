"Нафтогаз" предложил снизить цену на газ для населения на условиях ВСО

Новая цена почти на 4% ниже чем та, что действовала в апреле.

НАК "Нафтогаз Украины" разослала контрагентам дополнительные соглашения, содержащие новую цену газа при поставках на условиях ВСО (возложение специальных обязанностей).

Об этом сообщает Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины".

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"Цена определена с учетом требований правительственных постановлений от 8 мая 2019 г. №380 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 г. №293" и от 19 октября 2018 г. № 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что цена составляет 5 990 гривень за тыс. куб. м без учета НДС и стоимости доставки. Новая цена на 245 гривень за тыс. куб. м или почти на 4% ниже чем та, что действовала в апреле.

"Ранее постановлением № 867 предполагалось, что стоимость газа для нужд населения на условиях ПСО с 1 мая должна составить 7184,8 гривни за тыс. куб. м без НДС и стоимости транспортировки", – напоминают в "Нафтогазе".

Напомним, "Нафтогаз" с 1 мая снизил цены на газ для населения на 300 гривень – с 8550 до 8247 гривень за тысячу кубометров.